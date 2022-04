Luis Polti está enojado por no ser contenido por el Gobierno como Susana Zenteno

Luis Polti está enojado por no ser contenido por el Gobierno como si lo hizo con la intendenta, Susana Zenteno, afirmó su abogado. Fernando Contreras, expresó que el jefe comunal de Recreo no tuvo el mismo trato que su par de Valle Viejo, respecto al conflicto con los empleados despedidos. Respecto a ello, consideró ella pudo cumplir con la sentencia de la Corte Judicial porque gozó de los beneficios del Poder Ejecutivo para tratar la reincorporación.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el abogado personal de Luis Polti aseguró que va a interponer todos los remedios procesales que sean necesarios. Al respecto, dijo que no están dadas las condiciones a los fines de la imputación o a la pretendida imputación. Esto, se debe a que ya existe una serie irregularidades que no han sido analizadas en ese momento.

En la misma línea, Fernando Contreras recordó que el municipio de Valle Viejo fue contenido y asistido por gran parte del Gobierno provincial. Ese es el motivo por el cual hubo un retroceso en la medida tomada con respecto de las bajas del personal que había adoptado en su momento la intendenta Susana Zenteno, añadió. A la par, señaló que “Lula” Polti no corrió la misma suerte.

El intendente está esperando con ansias el llamado del Poder Ejecutivo

Seguido, enunció que con Polti están esperando el llamado del Poder Ejecutivo a los fines de encontrar una pronta solución. Además, remarcó que el intendente me ha manifestado de manera clara e inequívoca que no quiere quedar inmerso en una desobediencia judicial. También, hizo hincapié en que no se cuenta con los recursos económicos para poder afrontar semejante cantidad de empleados.



Para cerrar, ratificó que se está hablando de aproximadamente 56 empleados. Ahora, Contreras espera con ansias el llamado Raúl Jalil. Según sus palabras, la Corte en su momento habló de reincorporación. Los exempleados estatales en ningún momento reclamaron los haberes caídos y, por lo tanto, hoy en día, no hay un derecho que le asista a ellos, concluyó el representante legal del intendente.