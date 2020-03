RSS – El País

Ordenaron la intervención del Correo Argentino Esto lo dictaminó la jueza en lo comercial, Marta Cirulli. The post Ordenaron la intervención del Correo Argentino appeared first on El Aconquija.

Estiman una inflación del 40% para el 2020 La actividad económica tendrá una caída del 1,2%. The post Estiman una inflación del 40% para el 2020 appeared first on El Aconquija.

Crearon una comisión para evaluar la obra pública La resolución se publicó en el Boletín Oficial. The post Crearon una comisión para evaluar la obra pública appeared first on El Aconquija.

Coronavirus: el paciente argentino fue trasladado a otro sanatorio Ahora seguirá su tratamiento en Recoleta. The post Coronavirus: el paciente argentino fue trasladado a otro sanatorio appeared first on El Aconquija.

Florencia Kirchner atacó a la justicia, a los medios y al macrismo La hija de Cristina se expresó en Instagram. The post Florencia Kirchner atacó a la justicia, a los medios y al macrismo appeared first on […]

Paro docente en Salta: 75% de acatamiento en la provincia Reclaman que el 8% no es un aumento, sino una recomposición salarial. The post Paro docente en Salta: 75% de acatamiento en la provincia appeared […]

Salta con paro docente: autoconvocados acampados Las jornadas educativas deberían haber comenzado en el día de ayer en la provincia de Salta. Los niveles primarios y secundarios inauguraron su período lectivo […]

Caso confirmado de Coronavirus en Argentina Ingresó una paciente a una clínica privada y se confirmó la enfermedad. The post Caso confirmado de Coronavirus en Argentina appeared first on El Aconquija.

Dólar: inició el mes con un nuevo récord Arrancó un nuevo mes del 2020 y el dólar sigue con sus movimientos. En este principio de marzo, el dólar alcanzó un nuevo récord en […]