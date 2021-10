Caso Brenda Micaela Gordillo: familiares y amigos se siguen manifestando para pedir justicia

Desde tempranas horas, familiares y amigos de Brenda Micaela Gordillo, junto a la participación de algunos ciudadanos, se siguen manifestando para pedir justicia. Asimismo, la calle República frente a la Corte Suprema de Justicia, se vistió de pancartas y fotos de la joven exigiendo equidad por su femicidio. En la protesta, también, reclamaron incansablemente que quede firme la sentencia contra Naim Vera Menem.



Por otro lado, la defensa de Vera Menem pretende de manera formal que a la condena lanzada se le quiten los agravantes de relación de pareja y violencia de género. Este pedido, dejaría que el joven reciba una pena que corresponde a delito de homicidio simple, lo que significa una pena menor. Cabe recordar que el femicida, fue condenado en mayo pasado a 50 años de prisión sin beneficio alguno.





Además, para tranquilidad de la familia y amigos de la difunta Brenda Micaela Gordillo, el pedido ha sido rechazado por la querella y por todo el Ministerio Público. Ellos, mediante el fiscal Gustavo Bergesio afirmaron que quieren que se cumpla la condena ya dictada. Pero, al parecer la decisión final se encuentra en manos de los jueces de la Corte, que aún no tienen una fecha firme para emitir el fallo.



María Espeche exige prisión perpetua para el asesino de su hija

Por su parte, María Espeche le hizo un desesperado pedido los jueces para no dilaten más los tiempos. Asimismo, la mujer dijo que ya es momento en que se decidan y que de una vez por todas firmen la condena a prisión perpetua para Naim, así no vuelva a salir a las calles a hacerle daño a alguna otra joven. Sin embargo, se dirigió a los magistrados con la intención de que reivindiquen la justicia y den el ejemplo en no prestarse al amiguismo y al poder de turno.



Respecto a la necesidad de que la Corte se despache rápidamente con este caso de femicidio, Espeche aseguró que ya quiero terminar con todo esto. Además, a estas alturas, agregó que desea que su hija pueda descanse en paz. Asimismo, concluyó en que tanto su familia como sus amigos quieren continuar con sus vidas porque por desgracia, saben que a Brenda no la van a volver a tener más.