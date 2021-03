ATE Catamarca: Icaño no llegó a un acuerdo en la conciliación obligatoria

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) de la seccional de Icaño no llegó a un acuerdo en la conciliación obligatoria. La reunión fracasó porque no asistió la parte del Ejecutivo Municipal, según trascendió, no se presentó ni el intendente Pío Carletta ni el abogado de la Municipalidad. El encuentro estaba pactado para el día de hoy a las 11 de la mañana.

Por este motivo, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) volvió a convocar a las partes para el jueves 8 de abril a las 10:00 horas. En esa ocasión, se intentará nuevamente llevar a cabo la audiencia de conciliación obligatoria que se dictó con un plazo de 15 días en los cuales no se podrán ejecutar medidas de fuerza. El conflicto nació del reclamo por mejoras salariales que lleva adelante el gremio.

Los sindicalistas en representación de los trabajadores de la seccional de ATE Catamarca solicitan un incremento salarial del 60%; el pago de bonos y aguinaldos adeudados; la bancarización de empleados que pasaron a planta permanente y el pago de sueldos adeudados. Además, el sector se expresó en contra de los descuentos realizados en los días de paro.

La situación en Provincia

En la jornada de ayer, ATE Catamarca realizó una nueva marcha por el reclamo salarial. Los empleados nucleados en el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) se manifestaron en la ciudad Capital y en municipios del interior. Hay que recordar que luego de que fracasó la conciliación obligatoria exigen un 50% para los estatales provinciales y un 60% para los municipales.

En la ciudad Capital, la manifestación tuvo epicentro en las cercanías de la ex Casa de Gobierno. En el lugar, el secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, se dirigió a los trabajadores que se acercaron a apoyar la masiva protesta. “La lucha continúa, esto no termina. Por eso, la semana que viene estaremos como hoy en la ruta, como estamos ahora”, manifestó.