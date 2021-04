ATE Catamarca: el lunes se reanuda el diálogo con el Gobierno

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos informó que el lunes se reanuda el diálogo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca). El encuentro se diagramó entre el Gobierno y los representantes gremiales para intentar llegar un acuerdo salarial. Hay que recordar que la semana pasada no hubo entendimiento durante la conciliación obligatoria y la Dirección de Inspección Laboral (DIL) liberó a las partes.

En resumen, desde ATE Catamarca solicitan un incremento salarial cercano al 50% y rechaza el aumento otorgado por el Gobierno del 32%; a pagar en tres partes. El mismo ya fue aceptado por distintos gremios como UPCN y ATSA. Al finalizar la fallida conciliación obligatoria, los trabajadores endurecieron las medidas de fuerza y comenzaron a movilizarse en la provincia.

El encuentro tendrá lugar el lunes 5 de abril a las 12 horas en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Los empleados nucleados en el Frente de Unidad y Solidaridad (FUSSI) se manifestaron esta semana en la ciudad Capital y en municipios del interior. Hay que recordar que luego de que fracasó la conciliación obligatoria exigen un 50% para los estatales provinciales y un 60% para los municipales de la provincia.

La situación en el interior

La seccional de Chumbicha sigue reclamando una mejora salarial. En la mañana de ayer, los empleados de la localidad decidieron llevar adelante un corte en la Ruta 38 ante el fracaso de las negociaciones. Desde el municipio les ofrecieron un aumento de $7.000 en dos tramos, mientras que ellos solicitan $8.000 en dos cuotas. El corte se extendió hasta el mediodía cuando el mandatario local se comprometió a recibirlos en la semana.

Por otro lado, la seccional de ATE Catamarca en Icaño no llegó a un acuerdo en la conciliación obligatoria. La reunión fracasó porque no asistió la parte del Ejecutivo Municipal, según trascendió, no se presentó ni el intendente Pío Carletta ni el abogado de la Municipalidad. Por este motivo, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) volvió a convocar a las partes para el jueves 8 de abril a las 10:00 horas.