Grieta sindical: acusaciones entre UPCN y ATE deja a los trabajadores más desamparados que nunca

Las diferencias entre los gremios UPCN y ATE van cada vez en aumento pero ahora tiene un nuevo capítulo gracias a las últimas declaraciones de la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, que no tuvo reparos en acusar a los representantes de ATE de no cumplir con los trabajadores. “Lograr acuerdos a base de aprietes, que son perjudiciales para el trabajador, o chatos, o no benefician a nadie”, lanzó Espeche.

A sabiendas de estas declaraciones, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, salió a responderle en el mismo tenor. “Llama la atención que se animen a hablar, cuando no son representantes de los trabajadores sino de la patronal”, lanzó y explicó que “Esta señora nos tiene acostumbrados a no estar a la altura de las circunstancias. Cree que tener beneficios propios es beneficiar a todos los trabajadores y no es así”.

“Nos cuestiona por el acuerdo en Fiambalá; nosotros estuvimos allí, dialogamos con los trabajadores, viajamos”, remarcó Arévalo y luego agregó que “La intención es empujar los sueldos para arriba, no como hacen otros que todavía se animan a hablar, cuando no representan a los trabajadores sino a la patronal”. Está visto que los gremios mantienen una disputa que por ahora, no da signos de reconciliación.

“Hemos tenido conflictos tanto a nivel provincial como municipal. Nuestro plan de lucha logró que hoy podamos hablar de un 35% y no de un 32% como el que se firmó con ‘el otro gremio’.En los municipios, prácticamente en todos, hemos logrado aumentos por encima del 35%, en algunos casos fue del 40%, en otros un poco menos. Creo que dimos pelea para poder lograr un mínimo vital que se tome como base para futuras negociaciones”, expresó el representante de ATE.

Cabe recordar que titular de UPCN, Claudia Espeche, reinició el debate al cuestionar el acuerdo logrado en Fiambalá. “No se respetan las categorías y la antigüedad de los trabajadores, ya que este monto fijo que ‘el otro gremio’ cerró en varios municipios perjudica a aquellos con más antigüedad y mayor categoría. Los compañeros están en desacuerdo con lo que se firmó, y si el municipio no nos permite mejorar el acuerdo vamos a pedir que se liberen las partes y tendremos medidas de fuerza”, había dicho Espeche.