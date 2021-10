El SOEM Catamarca sigue luchando por sus derechos. Luego un declive pacto entre el secretario general Walter Arévalo y el secretario de Gobierno municipal Fernando Monguillot, los trabajadores afiliados al gremio hoy continua con las medidas de fuerza en las calles catamarqueñas. Asimismo, afirmaron que, por lo menos, no se les quite ese derecho.



Respecto a la marcha realiza por los empleados, arrancó esta mañana cortando varios puntos estratégicos. Luego, continuación con su reclamo hacia las calles céntricas de la ciudad. Al parecer, los representantes gremiales y las instituciones estatales no han llego a un acuerdo que sea beneficiable para ambos sectores.





En las últimas horas de ayer, el SOEM Catamarca afirmó en su cuenta oficial de Facebook, que para el día de hoy seguirán unidos y organizados. La concentración se pactó para las 09:30hs con un paro total de actividades. Bajo la conducción de Walter Arévalo, la lucha de los empleados municipales tiene como fin acceder a un salario digno.



Huelgas sin fecha de vencimiento

Cabe recordar que, en la reunión entre el sindicato y la Municipalidad no se logró un acuerdo. Al parecer, el gremio exigió un 13% de aumento, pero desde el Gobierno solo les ofrecieron el 11% de acuerdo al último sueldo. Los trabajadores, piden esta suma debido al golpe inflacionario que reciben sus bolcillos día a día en lo que va del año.



Asimismo, desde el SOEM prometen seguir con estas medidas hasta tener respuesta acorde a sus objetivos. Por otro lado, Arévalo aseguró que ellos deberían comprender la postura de los trabajadores y el derecho que tienen a huelga. Además, aseguraron que su forma de actuar fue poco seria, porque se les ha faltado el respeto en todo momento.