Mariano Manzi cuestionó la “ausencia de políticas” del gobierno para generar “empleo genuino”

El candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio, Mariano Manzi, criticó la gestión del Gobierno provincial. En este marco, cuestionó la “ausencia de políticas de este gobierno para generar empleo genuino, apostando al sector privado. El opositor fundamentó su afirmación en las declaraciones de la directora de Desarrollo Económico, quien señaló que un 70% de negocios quedaron afuera de los programas nacionales.

“Las declaraciones de la funcionaria son contundentes y dan cuenta de lo que realmente es un relato. Por un lado, se anuncian con bombos y platillos programas y beneficios que terminan siendo un blef, una cortina de humo para tratar de hacernos creer que hay una preocupación por el sector privado; que en los últimos 20 meses viene siendo castigado como nunca”, sentenció Mariano Manzi.

Sobre esto, consideró que es por “las malas decisiones de un gobierno que no tiene rumbo, no tiene programa económico y se vanagloria de ello”. Por otro lado, indicó: “Si el 70% de las Pymes no pueden acceder a los programas nacionales, es porque no hay una política seria a nivel local para que el sector privado obtenga beneficios. Recordemos que el sector de las Pymes es el principal generador de empleo genuino”.

Mariano Manzi sobre las políticas locales

Días atrás, el candidato a diputado provincial de JxC, Mariano Manzi, criticó las políticas que se realizan en Catamarca. “El único plan que tiene el gobierno que encarnan Raúl Jalil y Lucía Corpacci, es el de salir a comprar votos repartiendo plata, bolsones y electrodomésticos”, sentenció. Asimismo, se mostró preocupado por la situación de emergencia en la que quedó el Ejecutivo nacional tras las PASO.

“Lo que vemos es que a nivel nacional el gobierno no tiene rumbo. Lo único que están mostrando es una desesperación por sumar votos en noviembre. Vemos con mucha preocupación la falta de plan para la Argentina, nos entregamos a Manzur y compañía”, remarcó. El dirigente realizó una publicación en su cuenta de Facebook apuntando contra las medidas del Gobierno.