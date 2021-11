Daniel Polti adelantó una posible participación por la intendencia de Recreo en el 2023

El exintendente de Recreo, Daniel Polti, adelantó una posible participación por la intendencia de Recreo en las próximas elecciones 2023. “Nadie me pide que me sume, yo soy líder y lidero, jamás me ganaste”, posteó en sus redes sociales, aludiendo a su hermano y actual mandatario, Luis Polti. “Cuando me ganes, me sumo, no hago tu voluntad, hago lo que quiero, soy libre”, agregó.

Por otro lado, Daniel Polti remarcó que en estas elecciones de noviembre no participa por ningún cargo político. “Merecía ser el senador y no hubo voluntad”, sentenció. En su mensaje cifrado continuó: “Yo tampoco apoyo a nadie, soy peronista, en esta me quedo en mi casa, nadie me representa, no tengo jefe político, jamás lo tuve. Andá y deciles a los que ganaste que se sumen”.

Sobre el intendente de Icaño, Pío Carletta dijo: “Le ofrecí mi apoyo y me despreció, me humillé por ser peronista. Pero la verdad, ellos me deben todo a mí, no tengo por qué andarles rogando”. En otro mensaje apuntó contra la oposición y adelantó su participación por la intendencia. “A los radicales, no se hagan los rulos, ahora no participo, pero en la próxima les gano a ustedes también”, concluyó.

Luis Polti y la traición de un familiar suyo

Semanas atrás, el intendente de Recreo, Luis Polti, se desahogó luego de conocer los resultados que consiguió para sus candidatos a concejal en las PASO 2021. En este marco, se mostró convencido de que hubo una traición interna y en particular de un familiar suyo, que podría ser Daniel Polti. “Les puedo asegurar que ese puñado de traidores que nos clavaron el puñal por la espada, van a conocer lo que no se tiene que conocer”, sentenció.

“A mí no me satisface la diferencia, estoy seguro que podíamos tener una más grande. Pero lo que más me dolió fue la traición de mi propia familia. Eso no se lo perdono a nadie, no están más en el corazón mío. Hay cosas que no hay que hacer. Cuando uno se dice peronista, o se tiene que decir, se dice soy peronista. Lo llevo en el alma y en la sangre”, remarcó en su sentido discurso Luis Polti.